Na een 2e en 3e plaats: Kool wint 2e rit in Baloise Ladies Tour

Het is Charlotte Kool (DSM-firmenich) dan toch gelukt in deze Baloise Ladies Tour. Na een 2e plaats gisteren en een 3e plaats in de proloog, won ze vandaag de sprint met grote overmacht. Lorena Wiebes blijft leidster.

Geen 3 op 3 voor Lorena Wiebes in de Baloise Ladies Tour. Zij zat vandaag te ver en werd 8e. De winst in de massasprint ging naar Charlotte Kool. Zij was er de afgelopen dagen al dicht bij, maar vandaag mocht ze toch haar eerste overwinning van het seizoen vieren.



In het klassement sluipt Kool dankzij de bonificaties dichter tot bij Wiebes. Morgen staan er 2 ritten op het programma. Eerst wacht er een etappe van 94 kilometer in en rond Zwevegem. 's Avonds vindt daar nog een tijdrit van 11 kilometer plaats.



De Baloise Ladies Tour eindigt zondag. Vorig jaar won Lucinda Brand de Belgisch-Nederlandse rittenkoers.