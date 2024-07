Brent Van Moer getuigt in Victor Campenaerts' vlog: "Hij zei dat hij deze keer niet zou woefen"

De ritzege van Victor Campenaerts gisteren in de Tour de France is ongetwijfeld een van de (Belgische) hoogtepunten van deze Ronde van Frankrijk. Campenaerts legde gisteren uit hoe hij maanden geleden de 18e etappe al had aangestipt. Ploegmakker Brent Van Moer deelt in hun vlog nog wat extra details die staven dat Campenaerts een meesterlijke voorspeller is.