Tol van een tegenvallend EK: Rode Duivels zakken voor het eerst sinds 2017 uit top 5 van de FIFA-ranking

Het staat nu ook zwart-op-wit. De Rode Duivels zijn na het EK voetbal gezakt naar de zesde plaats in het klassement van de Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is hun laagste klassering sinds de zomer van 2017. Europees kampioen Spanje stijgt naar de derde plaats.

Sinds het verschijnen van het vorige FIFA-klassement werkten de Rode Duivels het EK in Duitsland af. Dat werd geen groot succes voor de troepen van Domenico Tedesco.

In het FIFA-klassement vertaalt de snelle uitschakeling zich met een achteruitgang van drie plaatsen, van de derde tot zesde stek. Het is van midden 2017 geleden, een jaar voor het bronzen WK in Rusland en de daaropvolgende hoogconjunctuur onder Roberto Martinez, dat de Belgische voetbalmannen uit de top vijf vielen.

Begin september wacht alweer de volgende opdracht, met wedstrijden in de Nations League tegen Israël en - opnieuw - Frankrijk.

De Rode Duivels stonden van september 2018 tot maart 2022 op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Eerder prijkte België ook op 1 tussen november 2015 en maart 2016. De Belgen kroonden zich in het verleden vijfmaal tot Team van het Jaar (2015, 2018, 2019, 2020 en 2021). Het land dat op het einde van elk kalenderjaar de eerste plaats inneemt op de FIFA-ranking, krijgt die award.

In de top twee geen wijzigingen: wereldkampioen Argentinië, recent ook winnaar van de Copa América, houdt Frankrijk achter zich. Europees kampioen Spanje (+5) stijgt naar drie, verliezend finalist Engeland (+1) naar vier. Brazilië (-1) maakt voor België de top vijf vol. Nederland blijft status quo als zevende. Het volgende FIFA-klassement verschijnt op 19 september, aldus de FIFA.