Veteraan Luka Modric doet er nog een jaartje bij in het shirt van Real Madrid

Toni Kroos hing na het EK zijn voetbalschoenen aan de haak, maar die andere veteraan op het middenveld van Real Madrid doet er gewoon nog een jaartje bij. Luka Modric heeft namelijk besloten om nog een extra jaar voetballer te blijven.



Modric kwam in 2012 naar Bernabeu en begint zo aan zijn 13e seizoen in het shirt van de Koninklijke. Het afgelopen seizoen moest de 38-jarige Kroaat wel al wat vaker op de bank zitten, maar hij kwam toch nog tijdens 32 wedstrijden in actie. Daarin kon hij 2 keer scoren en 6 assists geven.



In het shirt van Real Madrid speelde hij al 534 wedstrijden en won hij 26 titels, waaronder 6 Champions League-trofeeën. Modric viel in 2018 ook individueel in de prijzen met de Ballon d'Or.