Sporza Tour heeft oog voor "enorme verdienste" van Van der Poel: "Hij doet het keer op keer perfect"

di 16 juli 2024 21:47

In Sporza Tour ging het over de 9e ritzege van Jasper Philipsen.

Zonder zelf te scoren doet de wereldkampioen toch weer van zich spreken. Mathieu van der Poel loodste Jasper Philipsen naar een vlotte ritzege in Nîmes. Zijn aandeel in de overwinning? "Ik zou zeggen 50%", pakt Serge Pauwels uit in Sporza Tour.

Een gevaarlijk duo. Dat is het minste wat je van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen kan zeggen. Vandaag zorgde de wereldkampioen nog maar eens voor de voorzet, onze landgenoot werkte koelbloedig af. "We hebben het allemaal gezien, de verdienste van Van der Poel is enorm", opent Christophe Vandegoor dan ook in Sporza Tour. "Als hij aan zo'n snelheid komt, dan heeft de concurrentie gewoon geen kans om er nog over te geraken." "Hoe groot schat jij zijn aandeel?", komt daarna de vraag aan Serge Pauwels. En die heeft een duidelijk antwoord klaar. "Ik zou zeggen 50%. Dat is natuurlijk veel, hé. Maar het zou ook oneerbiedig zijn tegenover Philipsen om te zeggen "als je daar een andere sprinter zet, is het ook prijs". Want Philipsen moet daar toch ook wel iedere keer zitten." "Maar toch: Van der Poel doet het keer op keer. Een van de eerste sprinten was zijn topsnelheid er nog niet helemaal en lukte het niet. Maar hoe hij het vandaag doet? Dat is perfect."

Philipsen, die zelf al een van de beste sprinters is, hoeft maar 10 keer te trappen en het is binnen. Serge Pauwels

"Hij neemt die rotonde op 500 meter van de meet ook volgens het boekje", gaat Pauwels verder. "Dat was subliem. En dan hoeft Philipsen - die zelf al een van de snelste sprinters is - maar 10 keer te trappen en het is binnen." En dat allemaal terwijl het in de eerste week nog zo moeizaam verliep bij Alpecin-Deceuninck. "De moraal van het verhaal is dus: nooit wanhopen", oordeelt Vandegoor. "Dat klopt", stemt Pauwels in. En dat ondervond hij ook in het kamp van Philipsen. "Ik sprak na de aankomst met dokter Lagrou en verzorger Hans Van Hout. Die hadden dit ook niet verwacht na een week. Iedereen schreef Philipsen eigenlijk al een beetje af." "En ik denk dat hij op dat moment ook zelf heel veel druk voelde. Dat gaf hij toch aan na de eerste rustdag. Hij wekte niet de indruk dat hij in absolute topvorm was." "Terwijl hij nu wel weer veel vinniger oogt", pikt Vandegoor in. "In week 2 en 3 was hij toch meestal de beste", vult zijn compagnon aan.

De ontlading na zijn eerste zege in deze Tour vorige week was groot.

Op gelijke hoogte met Steels en Van Aert

Met of zonder assist van Van der Poel, onze landgenoot heeft zich in een erg fraai lijstje genesteld. "In een nog altijd jonge carrière heeft hij nu al nummer 9 beet", ziet Vandegoor. "Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Tom Steels en Wout van Aert", haalt Pauwels de statistieken boven. "Dat is al een mooi lijstje." "Het record van Mark Cavendish is nog ver weg, maar 9 Tourritten ... niet veel renners in het peloton kunnen dat zeggen."

Philipsen is meer dan een sprinter. Hij hoort bij de toppers van het peloton. Serge Pauwels