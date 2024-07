Is de groene trui nog een optie voor Philipsen? "Enkele tussensprints liggen relatief goed"

di 16 juli 2024 20:33

Na een nieuwe sprintetappe liggen de kaarten toch weer anders. Jasper Philipsen pakte de volle buit, Girmay ging onderuit en zag zijn voorsprong in het puntenklassement wegsmelten. Kan Philipsen de groene trui nog afsnoepen? "Ik denk dat ze al tevreden zijn met de 3 ritzeges", tempert José De Cauwer de verwachtingen.

Renaat Schotte: "Alpecin-Deceuninck met een 3e ritzege voor Jasper Philipsen. Een afwerking uit het boekje, José?" José De Cauwer: "Dat kan je wel stellen. Ze zaten heel lang op links (rechts in beeld) vast achter de mannen van Uno-X Pro Cycling Team. Ik dacht: het wordt een probleem om nog een gaatje te vinden." "Maar dan kwam godzijdank nog Gianni Vermeersch met een move. Hij werd dan nog eens ingesloten, maar pakte weer uit met een move. Uiteindelijk is er dan de lead-out met Robbe Ghys en een versnelling op het juiste moment van Mathieu van der Poel." "We zagen het op het beeld vanuit de lucht: niemand was nog bekwaam om ook maar iets dichterbij te komen en Philipsen wint de sprint met anderhalve of 2 lengtes voorsprong." Renaat: "Is de wereldkampioen op de weg nu ook wereldkampioen lead-out? Of was hij dat al een hele tijd?" José: "Dat zou ik niet durven zeggen. Er is een verschil, hé. Van der Poel is de lead-out op pure snelheid en power. Dan zagen we ook beelden van Michael Mørkøv. Dat is eerder met sturen door het peloton. Van der Poel doet het op een iets veiligere manier."

Rekensommetje voor groen

Renaat: "Over veiligheid gesproken. Er was helaas die val van groene trui Biniam Girmay bij die rotonde." José: "Ik heb het al een paar keer gezegd. Je hebt hier X aantal kansen om te sprinten en dan moet je geluk hebben. Of vooral geen pech hebben, zodat je heelhuids door al die sprints komt." "En je hoeft niet altijd te winnen, als je je maar altijd kan plaatsen en sprinten. Maar als je een volledige misslag hebt zoals vandaag, dan brengt dat ineens punten op voor de rechtstreekse concurrent." Renaat: "Als je kijkt naar wat er nog kan, dan kom je terecht bij 3 tussensprints en een eindsprint van 30 punten. 60 + 30 is 90 punten die er nog liggen, de voorsprong van Girmay is momenteel 32 punten. Kan het nog voor Philipsen?" José: "Ze zullen misschien nog wel proberen. Veel zal afhangen van of Girmay na zijn val nog over al zijn mogelijkheden beschikt. Er zijn een paar tussensprints die relatief goed liggen, maar donderdag aan de finish wordt het een hele moeilijke." "Ik denk dus dat ze bij Alpecin-Deceuninck tevreden zijn met die 3 ritzeges. En daar mogen ze ook heel tevreden mee zijn. Er zijn momenteel maar 3 ploegen - en 3 renners (Pogacar, Girmay en Philipsen) - met drie ritzeges." "Dat zijn dus al 9 ritzeges die weg zijn. Ze mogen daar dus heel blij mee zijn."

In lastige sprints is Girmay de beste, in een echte vlakke sprint is Philipsen de snelste. José De Cauwer

Renaat: "De advocaat van de duivel zal nu zeggen: zonder declassering stond Philipsen nog op kop." José: "Daar moet je geen advocaat van de duivel voor zijn, hé. Gewoon advocaat is ook goed. (lacht) "Was daar een reden toe? Misschien de optelling van, maar daar hebben we het al genoeg over gehad." Renaat: "Dit was de laatste sprintkans. Wie vond jij nu de beste sprinter? Want het is 3-3 tussen Girmay en Philipsen, om het in voetbaltermen te zeggen." José: "In de lastige sprints zou ik Girmay zeggen. In een echte vlakke sprint is Philipsen de snelste. Hij is ook nog beter aan het worden en springt sneller. We hoorden Van der Poel zeggen dat hij nu durft aangaan." "Hij heeft in de eerste sprints toch een aantal keer het momentum verloren door niet te durven aangaan. Hetzelfde hebben we ook gezien bij Wout van Aert, die een paar kansen gemist heeft om een tikkeltje vroeger aan te gaan." "Dat is natuurlijk het zelfvertrouwen. Als je die boost hebt, durf je te gaan. Philipsen sprintte vandaag ook tot op de streep, ook al had hij al 2 lengtes. Dat is vertrouwen."

Philipsen won met overmacht.

Verraderlijke klim

Renaat: "Wat heeft jouw arendsoog vandaag nog gezien?" José: "Het ging vandaag toch weer om een snelle en mooie etappe. Veiligheid naar het einde toe, we zagen een gecontroleerd peloton en een Pogacar die relatief ver achteraan zat in aanloop naar de sprint." "Niks speciaals dus, hé. Een typische sprintersetappe die al bij al mooi verlopen is. En toch weer 45 kilometer per uur." Renaat: "Wat zegt jouw glazen bol over de rit naar Superdévoluy van morgen?" José: "Redelijk wat hoogtemeters en ik ben benieuwd of we een spel gaan krijgen met mannen die strijden voor de 5e, 6e, 7e, 8e plaats. Ik kijk ernaar uit, want er zullen zeker ontsnappingen komen." "Dan is het afwachten wie er op kousenvoeten probeert mee te glippen. Ik denk niet dat er een strijd komt voor de plekken 1, 2 en 3. Alhoewel, die voorlaatste klim is echt een lastige. Er zitten 3 kilometers boven de 10% in. Dat is een mogelijkheid."