Wat zegt de olympische barometer van Mathieu van der Poel? "Ik voel me op dit moment beter dan vorig jaar"

Zijn ploegmakker Jasper Philipsen won in deze Tour de France al 2 ritten, zelf heeft Mathieu van der Poel zijn hand nog niet echt kunnen uitsteken naar dagsucces. De wereldkampioen deelt in Vive le Vélo hoe moeilijk het is voor een type als hij om te scoren, uit zijn bewondering voor kannibalen als Tadej Pogacar en is ervan overtuigd dat Remco Evenepoel nóg een stapje kan zetten.

"Ik kan er zelf niet veel aan veranderen. Vooraf had ik al gezegd dat er weinig kansen zijn voor types zoals ik. Dan wordt het moeilijk. Te weinig kansen? Ieder zijn gedacht, maar het is jammer."

Van der Poel kon in deze Tour zijn stempel nog niet helemaal drukken. Als loods lanceerde hij Philipsen al naar een etappezege en in de gravelrit werd hij 11e.

"Zo'n tochtje is altijd relaxed, maar ik heb liever ook wat inspanning op de rustdag", vertelde de wereldkampioen in Vive le vélo. "Anders val ik stil. In de groep heeft niemand zin om door te rijden. Ik ook niet, maar dat is meestal de beste optie."

Rustdag in de Tour de France, maar Mathieu van der Poel kroop na het fietstochtje met zijn ploegmakkers van Alpecin-Deceuninck nog even op de rollen.

Ik voel me nu wel beter dan vorig jaar op dit moment. In 2023 was ik wat ziekjes. Ik voel me best oké, maar dat is geen zekerheid op dezelfde vorm.

Is er dan sprake van een haat-liefdeverhouding met de Ronde van Frankrijk? "Op zich niet."

"Ik heb zelf nog het geluk dat ik niet zo heel veel afzie, maar het tempo ligt zo hoog, het valt niet stil en de ritten zijn extreem lastig. Mentaal is het soms meer afzien dan fysiek."



Van der Poel herhaalde het enkele keren bij Maarten Vangramberen: "Ik voel me best wel goed."

Dat belooft voor de wegrit op de Spelen op zaterdag 3 augustus, net geen 2 weken na het einde van de Tour. Vorig jaar werd Van der Poel wereldkampioen in Glasgow, ook 2 weken na de slotrit in Parijs.

"Ik heb gekozen voor een soortgelijke opbouw. Ik voel me nu wel beter dan vorig jaar op dit moment. In 2023 was ik wat ziekjes. Ik voel me best oké, maar dat is zeker geen zekerheid op dezelfde vorm."

"Met enkele mannen zijn we kandidaat", zei hij nog over Parijs. "Het is misschien een beetje vergelijkbaar met Glasgow, maar de olympische koers zal iets minder gecontroleerd zijn met minder ploeggenoten."