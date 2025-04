Van dreun naar delirium: na pijnlijke gelijkmaker viert Cercle in laatste minuut alsnog winner tegen Beerschot

Oef. Cercle Brugge speelde opnieuw met vuur, maar na de opdoffer van deze week volgde een ferme opkikker tegen Beerschot. Voor de tweede week op een rij slikte de Vereniging een gelijkmaker in de slotminuten, maar deze keer was die niet fataal. In de allerlaatste aanval zorgde Perrin alsnog voor de 2-1-overwinning.

Eindelijk weet Cercle weer wat winnen is. Sinds de uitzege bij Dender op 18 januari was de Vereniging vruchteloos op zoek naar een nieuwe driepunter. Aan die queeste is vandaag een einde gekomen.

Wat een zinderende ontknoping in het Jan Breydelstadion. Na een flater van Delanghe dreigde op de valreep duur puntenverlies voor Cercle Brugge, maar diep in de extra tijd bracht Perrin de verlossing voor de Vereniging. Met een rake kopbal op een hoekschop zorgde hij in de 95e minuut voor een enorme ontlading bij de Cercle-fans.



Een thuismatch tegen het al veroordeelde Beerschot. Op papier leek het een walk in the park voor Cercle, maar dat werd het dus allerminst. Nochtans kon de wedstrijd niet beter beginnen. Na nog geen 10 minuten stond het al 1-0. Matijas kon een kopbal van Thibo Somers nog tegen de lat duwen, maar de aanvaller scoorde tóch in de herneming.



Het moeilijkste leek zo al vroeg gedaan, maar Cercle slaagde er niet in om snel een veilige marge uit te bouwen. Ngoura probeerde het wel, Matijas hield hem van de 2-0. Beerschot groeide in de wedstrijd en kwam bijzonder dicht bij de gelijkmaker toen een knap schot van Al-Sahafi op de paal strandde.



Meer balbezit, meer gewonnen duels en meer doelkansen. Het was Beerschot dat overtuigde en niet Cercle. Delanghe moest alert zijn toen ook Van La Parra zijn kans waagde.



Pas kort voor de rust kwam Cercle nog eens piepen. Bruninho troefde Fayed af op snelheid, maar oog in oog met Matjias kreeg hij de bal niet voorbij de doelman.