Frans topschutter zegt adieu: Giroud zwaait af bij Les Bleus

Straffer dan Karim Benzema, Michel Platini en Thierry Henry. Op zijn 37e neemt Olivier Giroud als Frans topschutter afscheid van de nationale ploeg.

De laatste kleine club die kampioen speelde in Frankrijk? Montpellier in het seizoen 2011/12. Drie keer reden wie er in de spits stond van die verrassende kampioenenploeg. Inderdaad, Olivier Giroud.

Giroud was een van de exponenten van Montpellier en dat leverde hem zijn eerste interlands op, toen nog onder bondscoach Laurent Blanc. Tegen de VS en de Rode Duivels mocht hij invallen, in zijn derde interland stond hij in de basis.

Die basisplaats, tegen grootmacht Duitsland, leverde ook een eerste interlanddoelpunt op voor Giroud. Niemand die toen durfde denken dat die lange snaak 12 jaar later Frans topschutter aller tijden zou zijn.