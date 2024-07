Visma-Lease a Bike incasseert nieuwe tik: "Vingegaard is goed, maar Pogacar supergoed"

Jonas Vingegaard heeft ook op de tweede dag van het tweeluik in de Pyreneeën tijd verloren. Op 6 kilometer van de streep liet Tadej Pogacar de Deen achter. Het verdict: 1'08" verlies vandaag en 3'09" achterstand in het klassement. "Met ons sneuvelen er nog veel meer. Ik sta hier vol trots", zegt ploegleider Arthur van Dongen.

Verslagen, maar trots. Dat is de teneur bij Visma-Lease a Bike na het Pyreneeënweekend.

Ploegleider Arthur van Dongen blikt positief terug op de toegepaste tactiek. "We hebben deze tactiek vaker toegepast. Dit was vooraf voor ons het beste plan, en daar staan we nog steeds achter."

De ploeg rond Jonas Vingegaard reed de hele dag op kop van het peloton, met Matteo Jorgenson als laatste knecht. "We geloofden in deze tactiek en in Jonas, en hij heeft het goed gedaan", vertelt de Amerikaan.

"Ik deed wat ik kon. Bij de voet van de slotklim wisselde ik nog van fiets en zo had ik geen powermeter meer. Zo wist ik niet hoe hard ik reed. Het was niet perfect, maar ik deed mijn best om hem te lanceren", aldus Jorgenson.