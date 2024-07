Kan Tadej Pogacar na de Tour ook nog olympisch goud pakken? "Puur fysiologisch wordt dat moeilijk"

Met meer dan 3 minuten voorsprong na twee weken Tour de France lijken de sterren gunstig te staan voor een 3e eindzege van Tadej Pogacar. Na de Ronde van Frankrijk moet de focus meteen naar de Olympische Spelen. In Parijs nog eens pieken wordt wel lastig. "Er zijn een paar toppers die weinig hebben gedaan in voorbije weken", klinkt het bij Vive le Vélo.

"Wat ik hem wel zien doen is twee grote rondes winnen en wereldkampioen worden, zoals Stephen Roche."

"Waarom niet drie rondes winnen in één jaar", klinkt het al bij sommigen. "Dat zie ik dit seizoen niet gebeuren", zegt Jan Bakelants in Vive le Vélo.

Zeven renners wonnen al eens de Giro en de Tour in hetzelfde jaar: van Jacques Anquetil (1964) tot Marco Pantani (1998). Tadej Pogacar is op weg om dat ook te doen.

Eerst nog de Olympische Spelen, met de wegrit een week na de Tour. Wat is mooier: de drie grote rondes winnen of olympisch goud met twee eindzeges?

"Makkelijk," antwoordt Bakelants, "olympisch kampioen worden. De drie grote rondes winnen is uniek, al is het ook 'maar' de Vuelta. Het is de derde van de drie."

Al nuanceert de analist en ex-renner het wel. "Tot 4 à 5 olympiades geleden had het stuk goud in het profpeloton nog niet de waarde van vandaag."