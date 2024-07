VIDEO - Wout van Aert laat zich verleiden door push-up-challenge van Bert & Bavo: "Meen je het?"

Een plekje in de volgwagen van Sep Vanmarcke. Dat stond op het spel voor Bavo Mortier. Eén opdracht: een renner zoeken die 20 push-ups wilde doen. Hij vond die bij Visma-Lease a Bike. Wout van Aert kon het vlotjes uitvoeren en ook Jan Bakelants waagde zich eraan aan de tafel van Vive le Vélo: "En wat staat er voor mij tegenover?"

Ex-renner Bert De Backer en Sporza-reporter Bavo Mortier bezochten vandaag de Tour de France. En dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Sep Vanmarcke, ploegleider bij Israel-Premier Tech, had een challenge. Kort samengevat: als Bavo een renner kon overtuigen om 20 push-ups te doen, mag hij in 2025 mee in de volgwagen tijdens Parijs-Roubaix.

Ze gingen voor de start langs bij Jasper Stuyven, John Degenkolb en Mike Teunissen, maar tevergeefs. "Ik kan dat niet" en "Kom morgen nog eens terug" klonk het.

De verlossende 'ja' kwam zowaar van Wout van Aert. "Het is wel heel verleidelijk. Het is wel warm vandaag voor 20 push-ups."

Maar de schaduw aan de bus bracht verlossing. Zien we Bavo Mortier volgend jaar effectief in de volgwagen bij Sep Vanmarcke?