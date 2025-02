"Magische" Cauberg is na 8 jaar opnieuw de slotklim in de Amstel Gold Race

Na 8 jaar zal de Cauberg opnieuw de laatste klim worden in de Amstel Gold Race. De top van de laatste keer Cauberg zal nu op net geen 2 kilometer van de finish liggen. "De Cauberg heeft iets magisch", is koersdirecteur Leo van Vliet opgetogen.

De Cauberg wordt in ere hersteld.



De klim - waar Philippe Gilbert in 2012 wereldkampioen op werd - zal na 8 jaar opnieuw vol in de finale van de Amstel Gold Race liggen.



Koersdirecteur Leo van Vliet besliste bijna 10 jaar geleden om de Cauberg weg te nemen uit de finale, omdat hij vond dat de koers anders te vaak op slot bleef en pas ontplofte op de laatste beklimming van de Cauberg.



De Cauberg bleef wel op het parcours liggen. Maar na de laatste keer Cauberg moesten de renners nog zo'n 20 kilometer afwerken met nog de beklimmingen van de Geulhemmerberg en de Bemelerberg.



Maar nu draait Van Vliet die beslissing dus om. De top van de laatste keer Cauberg zal op net geen 2 kilometer van de finish liggen.



"De Cauberg heeft natuurlijk iets magisch", vertelt Van Vliet. "Met het type renners dat tegenwoordig al op vele kilometers van het einde aan een finale begint, en dan ook nog eens de klim van de Cauberg op maar 2 kilometer van het eind, verwachten wij wederom een zinderende finale."



Door de parcourswijziging zal de finaleronde bij de mannen en de vrouwen gelijk zijn. De mannen zullen 256,5 kilometer door Nederlands Limburg koersen en 3 keer over de Cauberg rijden. De vrouwen moeten 157,9 kilometer afhaspelen, inclusief 5 keer de beklimming van de Cauberg.