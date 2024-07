Ecuadoraan Cepeda slaat dubbelslag in tweede etappe in Tour de l'Ain

Alexander Cepeda heeft zondag de tweede etappe in de Tour de l'Ain op zijn naam geschreven. De Ecuadoraan van EF Education-Easypost bolde solo over de streep en is ook de nieuwe leider.

Het peloton in de Tour de l'Ain kreeg zondag een etappe van zo'n 155 kilometer voorgeschoteld, met vertrek in Saint-Vulbas en aankomst in Lélex Monts-Jura.

Robin Plamondon, Célestin Guillon, Andrea Mifsud, Pierre Latour en Theo Reinhardt vormden de vroege vlucht. Met nog 65 kilometer te rijden gingen Latour en Guillon nogmaals versnellen.

Latour moest er tijdens de beklimming van de Côte de Giron af, terwijl in het peloton de renners van Groupama-FDJ en EF Education het tempo bepaalden.

Guillon mocht in zijn eentje aan de afdaling van de Côte de Giron beginnen. De grote groep volgde op 25 seconden van de Fransman. Niet veel later smolt alles samen en was weer alles te herdoen.

Het bleef onrustig, tot op 25 kilometer van de finish Jefferson Alexander Cepeda ging aanvallen. Achter hem trok de Spanjaard Antonio Pedrero in de tegenaanval.

Pedrero werd in de slotkilometers nog ingelopen, maar Cepeda was dan al weg naar zijn dubbelslag. Op een kleine halve minuut van de Ecuadoraan won Stefano Oldani het sprintje om de tweede plaats, voor de Fransman Rudy Molard.

In de stand telt Cepeda 32 seconden bonus op Oldani en 33 op Molard. Maandag staat de slotetappe van de Franse rittenkoers op het programma. De renners werken dan een lus af waarin tweemaal de beklimmingen van de Côte de Corveissiat , de Côte de Matafelon en de Col du Berthiand opgenomen zijn.