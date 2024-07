Biniam Girmay gaat op wandel met Michael Matthews en wordt gedeclasseerd in tussensprint

Terwijl de ene topsprinter na de andere het peloton moest laten rijden, klampte Biniam Girmay op de Peyresourde aan en kon hij na de top zelfs meeglippen in een kopgroep.



De tussensprint was dus een makkelijke prooi. 20 punten lagen voor de groene trui te blinken in Marignac.



Maar ook Michael Matthews had de slag overleefd en hij sprintte mee voor de punten. Louis Meintjes trok de sprint aan voor ploegmaat Girmay, maar Matthews drong toch aan.



Girmay ging rechtdoor in de bocht en deed zo de deur dicht voor Matthews, die dat met veel misbaar duidelijk maakte.



Even later besliste de jury om de groene trui te declasseren, weliswaar naar de 3e plaats. Zo verzamelt hij maar 15 in plaats van 20 punten. Girmay doet dus nog altijd een goeie zaak en heeft in het groene klassement nu 91 punten voorsprong op Jasper Philipsen.