Jan Bakelants is onder de indruk van Remco Evenepoel: "Dit is de beste Evenepoel ooit in het rondewerk"

Remco Evenepoel ligt na de eerste Pyreneeënrit nog steeds op koers voor het eindpodium in Nice. Hij verloor zijn tweede plaats in de stand wel aan Jonas Vingegaard, maar liep verder weg van de andere klassementsrenners. In Vive le Vélo maakten ze de evaluatie van de eerste twee Tour-weken van Evenepoel. "Wie weet kan hij in de komende week echt de evenknie worden van Vingegaard.

Ook Sep Vanmarck keek vol bewondering toe. "Ik vind het heel indrukwekkend wat hij doet. Het doel was top vijf rijden en daar lijkt hij met verve in te slagen, zelfs het podium kan en hij heeft al een ritzege."

Johnny Hoogerland had zich nochtans wel zorgen gemaakt in de eerste week. "Ik zag toen dat hij het moeilijk had in de afdaling van de Galibier. Maar nu komt hij erdoor en vandaag heeft hij mij verrast. Vooral het moment dat hij weer naar Vingegaard reed. Ik dacht toen dat hij erop en erover zou gaan en naar Pogacar zou rijden. Hij heeft de derde plek nu stevig in handen."

Remco Evenepoel had op de slotklim naar Pla d'Adet geen antwoord op de versnelling van Tadej Pogacar en moest ook Jonas Vingegaard laten rijden, maar was wel de beste na die twee tenoren. Hij finishte op 1'10" van Pogacar en moest 31 seconden prijsgeven op Vingegaard. Een prestatie die kan tellen, vonden ze ook aan tafel bij Karl Vannieuwkerke.

In de Dauphiné stond het klimwerk nog niet op punt bij Remco Evenepoel. In een korte tijdspanne heeft hij dat rechtgetrokken. Straf werk van zijn trainer en ploeg, vindt Jan Bakelants.



"In de Dauphiné was het bergop niet goed genoeg om hier mee te komen spelen. Wat ze op twee weken klaargespeeld hebben, is echt indrukwekkend. Dit stemt mij hoopvol voor de toekomst. Hij oogt sereen, scherp en in balans. We hebben het laatste nog niet gezien."

Evenepoel die bergop in de problemen raakte, dat was in het verleden meteen duidelijk zichtbaar aan zijn lichaamstaal. Nu is daar niks meer van te merken, werpt Vannieuwkerke op.

Vanmarcke ziet de verklaring in meer ervaring. "Ik denk dat hij net voor de problemen stopt en zijn eigen tempo zoekt. Vroeger ging hij over de grens en nu snapt hij waar die grens is. Zo verliest hij weinig tijd."