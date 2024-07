Is Remco Evenepoel zijn 2e plaats definitief kwijt? "Niet als Vingegaard alles of niets wil spelen voor de eindzege"

za 13 juli 2024 18:57

Commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer zagen richting Pla d'Adet hoe de waardeverhoudingen in deze Tour gerespecteerd werden. Ze kijken ook al uit naar morgen, waar ze het gevaar van de valleien vrezen.

Renaat Schotte: "José, mogen we spreken over een tactisch meesterplan van UAE?" José De Cauwer: "Goh, dat is nog gebeurd. Maar je moet het vooral kunnen uitvoeren, je moet er de renners voor hebben. Adam Yates gaf toe dat het niet gepland was, maar onderweg is er dan een Tadej Pogacar die eens rondkijkt en denkt: mwa, misschien kunnen we iets doen. Hij vraagt aan Yates: probeer eens iets." "Yates stond op 7 minuten, dus die was geen enkele bedreiging. Maar toch zag je Jorgenson tempo maken. Het plan lukte vooral omdat Pogacar voorsprong op Jonas Vingegaard kon nemen voor hij bij Yates kwam. Yates kon misschien nog net voldoende doen om ervoor te zorgen dat Vingegaard de sprong niet kon maken." "We hebben vandaag gezien wat we hoopten te zien: koers tussen de drie groten. We hebben ook de waardeverhoudingen gezien. Vandaag. Maar vandaag is niet morgen." Renaat: "Kun je zeggen dat UAE eindelijk gebruik maakt van zijn collectieve sterkte?" José: "Ja, maar ze dragen ook de koers. Ze hebben het hele verhaal onderweg bepaald. Ze hebben de sterkste ploeg, terwijl dat in de vorige jaren misschien andere ploegen waren."

Hoe kan Evenepoel toch nog 2e eindigen?

Renaat: " Remco Evenepoel eindigt op de 3e plaats, waar hij nu ook staat in het klassement." José: "Dat is zijn plaats. Dit is goed. Hij is naar hier gekomen om te kijken hoever hij kan komen. Maar hij is er nog niet. Pas na het einde van deze Tour zullen we pas kunnen zeggen of hij mag dromen van ooit de eindzege te pakken. Hij kan nog bijleren en verbeteren en de concurrenten zullen niet altijd zo goed zijn of blijven." Renaat: "Zit de tweede plaats er nog in?" José: "Ik zou daar wel rekening mee houden. Veel hangt af hoe diep Vingegaard wil gaan, hoe zwaar hij wil gokken om toch nog voor de eindzege te gaan. Misschien legt hij zich er op een bepaald moment bij neer. Of telt enkel de eerste plaats voor hem?" Renaat: "Waardoor hij dan mogelijk de tweede plaats verspeelt." José: "Het is misschien niet zijn natuur. Je zou eerder verwachten dat een Pogacar alles of niets speelt. Vingegaard heeft een reden om het niet te doen, omdat hij uit een moeilijke situatie komt."

Het gevaar (maar ook de opportuniteit) van de valleien

Renaat: "Moet ik naar je linker- of rechteroog kijken als ik je arendsoog wil zien?" José: "Het is mijn neus. Nee, wat ik zie, is vooral de sterkte van de ploeg van Pogacar. Maar daar heb je geen arendsogen voor nodig. Je ziet aan de andere kant dat de ploeg van Visma-Lease a Bike niet de ploeg is die ze hier wilden hebben. Ze zijn op niveau, maar het is niet de ploeg die we gewoon zijn. Je mist hier een geweldige Kuss, in het verleden had je ook nog Roglic waar ze mee konden spelen. Je hebt nog geen etappes gehad waar Van Aert een belangrijke rol kon spelen." Renaat: "Ik heb begrepen dat jij in je glazen bol voor morgen gevaar in de valleien ziet." José: "Je start bergop, wat vervelend is voor de niet-klimmers. Dan heb je daarna 2 tot 3 keer de valleien. Stel dat iemand als Evenepoel daar niemand meer bij hem heeft. Dat kan gevaarlijk zijn. Maar ik zie bij zijn concurrenten, zoals bij Ineos, ook niet de grote weelde om zoiets te doen." Renaat: "Kan Visma-Lease a Bike gebruiken maken van die valleien?" José: "Mochten ze een supergoeie Van Aert of een goeie Laporte hebben, dan kunnen ze daarmee spelen. Maar je moet als Vingegaard dan wel nog kunnen wegkomen van Pogacar om daarvan te profiteren."