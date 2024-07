Vervelend nieuws voor de Red Flames: Tsjechië stunt tegen wereldkampioen Spanje

In de kwalificaties voor het EK 2025 hebben de Spaanse vrouwen verrassend verloren in Tsjechië. Door die Tsjechische stuntzege moeten ook de Red Flames nog flink op hun tellen letten in de voorronde.

Enkele maanden geleden had Spanje voor eigen publiek nog met 3-1 gewonnen van Tsjechië, maar sindsdien is de wereldkampioen al zeker van de top 2 in de poule, die rechtstreeks toegang geeft tot Euro 2025.

De focus van de Spaanse vrouwen ligt dan wellicht ook al bij de Olympische Spelen, die later deze maand van start gaan in Parijs.

Toch kwam Spanje in Chomutov wel nog op voorsprong. Aitana Bonmati, de Gouden Bal van 2023, zette haar team na een kwartier op voorsprong, na een assist van Garcia.

De thuisploeg knokte zich nog voor de rust weer langszij, met een doelpunt van Svitkova. Meteen na de pauze ging Tsjechië er helemaal over. Na een penaltyfout van Misa op Cerna faalde Bartonova niet vanaf 11 meter.

Tot overmaat van ramp werd Paredes 20 minuten voor tijd met rood van het veld gestuurd en met 10 tegen 11 kon Spanje de nederlaag niet meer vermijden.

Door de verrassende zege komt Tsjechië in de poule op gelijke hoogte met België, dat dankzij de onderlinge confrontatie wel nog steeds in het voordeel is.

Alleen de top 2 in de groep mag rechtstreeks naar het EK, de nummer 3 mag naar de play-offs. Ook de nummer 4 kan via de play-offs nog naar Euro 2025, maar degradeert wel naar de League B.