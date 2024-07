Wie, wat, waar en wanneer is de EK-finale? Alle praktische informatie op een rijtje

Klaar voor de climax van het EK? Met de overwinning van Engeland tegen Nederland kent Spanje zijn tegenstander voor de finale van het EK. Wanneer de aftrap is? Waar de ploegen spelen? En waar jij de finale live kunt bekijken? Ontdek het hieronder.

Ook de finale van het virtuele toernooi is aangebroken.

Vergeet je EK-pronostiek niet in te vullen en vergaar eeuwige roem bij je vrienden, familie of collega's. Wie raadt uiteindelijk de meeste juiste scores en kan onze BV's kloppen?

Of als je liever een stapje verder gaat: kruip in de schoenen van Gareth Southgate, Luis de la Fuente en vele anderen en maak nog enkele spraakmakende wissels/transfers voor jouw ultieme ploeg in de EK-manager.

Succes!