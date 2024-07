Tadej Pogacar vindt niet dat hij de psychologische oorlog heeft verloren: "We zijn aan elkaar gewaagd"

Allerminst een geslagen Tadej Pogacar aan de finish in Le Lioran. "Ik heb ervan genoten, laten we zo voortdoen in deze Tour."

"Ik voelde me goed op Puy Mary en viel aan. Maar Jonas (Vingegaard) kwam goed voor de dag op de volgende klim en we zijn samen naar de finish gereden."

"Ik vond dat ik nog goed sprintte na zo'n rit, maar hij versloeg me. Het was een mooi gevecht. We zijn aan elkaar gewaagd."

"Ik denk ook dat iedereen gezien heeft dat Jonas in topvorm zit en dat we een eerlijk gevecht zullen krijgen."

Pogacar vindt niet dat Vingegaard een kleine psychologische veldslag heeft gewonnen. "We waren aan elkaar gewaagd", herhaalt hij. "Ik was de sterkste op Puy Mary, hij op de volgende en in de sprint was hij iets sneller."

"Vandaag was een long shot, maar ik kijk al uit naar de Pyreneeën. Dat wordt anders koersen, een andere stijl met langere beklimmingen. Daar heb ik me meer op voorbereid dan op het werk van vandaag."