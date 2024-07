Kamp Soudal-Quick Step tevreden: "Hij heeft gevochten binnen zijn grenzen, misschien zelfs iets erover"

Remco Evenepoel zag Jonas Vingegaard dan wel naderen in het klassement , hij deed ook een gouden zaak voor het podium. Ploegleider Tom Steels en trainer Koen Pelgrim waren dan ook opgetogen. "Hij had kunnen proberen mee te gaan met Pogacar, maar dan loop je tegen de muur en verlies je misschien meer tijd."

Remco Evenepoel ziet in het klassement Jonas Vingegaard naderen tot op 8 seconden, maar ziet iedereen vanaf de 5e plaats ook wegzakken. Het verschil met nummer 5 João Almeida is al 3'14".

"Het was even spannend toen hij moest lossen, maar we zagen snel dat iedereen à bloc zat", analyseert ploegleider Tom Steels de etappe.

"Het was vechten tot de aankomst en dat heeft hij super gedaan. Hij heeft zichzelf goed onder controle gehouden en is blijven gaan binnen zijn grenzen, misschien een beetje erover zelfs."

"In de finale denk ik dat Remco een van de sterksten was. Zo kon hij op het einde zelfs nog 15 seconden dichterbij komen."