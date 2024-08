Plasschaert in medaillerace, jumpingfinale in Versailles en opnieuw veel atletiek: deze Belgen komen in actie op dinsdag 6 augustus

Dinsdag kijk je als Belgische sportliefhebbers best met het ene oog naar Versailles en met het andere naar Zuid-Frankrijk. De Belgische ruiters mogen zich opmaken voor de individuele finale, terwijl Emma Plasschaert de medal race aflegt. Ook in het Stade de France komen er opnieuw heel wat Belgen in actie en beginnen ook de Belgische kajakkers aan hun competitie.

Versailles vs. Marseille

Het atletiektoernooi domineert dinsdag opnieuw de dag van de Belgen.

Elise Vanderelst schiet vanaf 10 uur als eerste uit de startblokken in de reeksen van de 1.500 meter, een kwartiertje later begint Timothy Herman aan zijn kwalificaties in het speerwerpen en ook Elie Bacari krijgt op de 110 meter horden een tweede kans.

Hij is niet de enige die nog eens mag aantreden in de herkansingen van de dag. Ook Helena Ponette staat voor de race van de waarheid op de 400 meter.

's Avonds zien we ook nog landgenoten aan het werk in het Stade de France. Alexander Doom loopt de halve finale van de 400 meter en op de 400 meter horden staan ze met z'n drieën in de halve finales: Hanne Claes, Paulien Couckuyt en Naomi Van den Broeck.

Verder is het vooral ook uitkijken naar onze ruiters - Gilles Thomas en Grégory Wathelet - die in Versailles de individuele finaleronde van de jumpingcompetitie afwerken en het zeilen met het duo Lucas Claeyssens/Eline Verstraelen en vooral de medaillerace van Emma Plasschaert. Er is nog een waterkansje op brons ...

Ook Lize Broekx en Hermien Peters beginnen aan hun kajak-queeste en de ploegenachtervolging met Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Fabio Van den Bossche en de opgeviste Noah Vandenbranden zet zich voort.