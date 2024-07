Ondanks beurtrol bij Brighton doet Bart Verbruggen Nederland buigen: "Hij lijkt voor 15 jaar vertrokken"

wo 10 juli 2024 15:51

De vraag was niet óf, maar wel wanneer Bart Verbruggen de nummer één van Nederland zou worden - toch? Wel, op zijn 21e is het al zover. Op het EK speelde de voormalige doelman van Anderlecht zich helemaal in de harten van de Nederlanders, die in doel toch al even op zoek zijn naar stabiliteit. En laat dat nu net zijn wat Verbruggen zo kenmerkt. "Zelfs na het overlijden van zijn vader was hij niet uit zijn lood te slaan", schetst Frank Boeckx zijn voormalige poulain.

Opnieuw sluimerde het eeuwige vraagstuk vooraf bij onze noorderburen: wie mag er postvatten onder de lat tijdens het EK? Inmiddels drie weken later lijkt Bart Verbruggen - nog steeds maar 21 jaar - de keeperskwestie in Nederland eigenhandig opgelost te hebben. Dat het in Nederland vaker over de hoofdband van hun spits dan de openstaande vacature in doel ging, was alleszeggend. Want vergis je niet: tot een week voor het EK lag hij nog in de weegschaal met Mark Flekken (31) van Brentford en Justin Bijlow (26) van Feyenoord. Maar Ronald Koeman sprak enkele dagen voor het toernooi het volste vertrouwen uit in Verbruggen en maakte van de jongste speler in zijn kern zijn onbetwiste nummer één.

Een keuze die hij zich nog geen seconde beklaagd heeft.

Integendeel, Verbruggen belichaamt op dit EK de Nederlandse zelfzekerheid in doel en deed vorig weekend nog de monden openvallen met een levensbelangrijke save in de slotminuten tegen Turkije.

IJskonijn

Het was een save die ook Frank Boeckx uit zijn zetel deed veren. "Ik gun het hem zó hard", glundert hij als we hem vragen naar zijn voormalige poulain bij Anderlecht. "Of ik verrast ben dat hij het nu zo goed doet op het EK? Helemaal niet, eigenlijk." En als iemand dat mag zeggen, dan is het wel Boeckx - die zichzelf niet zijn ontdekker wil noemen, maar Verbruggen wel als tiener bij NAC Breda ging scouten voor paars-wit. "Nog voor de wedstrijd toen begon, wist ik al: die moeten we hebben. Ik had mijn scoutingsverslag al klaar en doorgestuurd na vijf minuten. Hij was toen al een totaalplaatje als doelman. En niet onbelangrijk: op zijn zeventiende was het toch ook al een ferm figuur onder de lat."

Als hij een doel in zijn hoofd heeft, kun je hem niet meer op andere gedachten brengen. Frank Boeckx

Dat hij vier jaar later als eerste doelman van Oranje op het EK juist dezelfde indruk lijkt te maken, lijkt voor Boeckx niet meer dan een "selffulfilling prophecy" te zijn.

"Binnenkomen in zo'n sterrenelftal en acteren op dat toneel is voor hem geen enkel probleem. Hij was op jonge leeftijd al enorm matuur en is ook ijzersterk in zijn hoofd", weet hij uit ervaring.



Die onwrikbaarheid van geest kwam in zijn tijd bij paars-wit op een bepaald moment extra tot uiting. "Zelfs toen hij zijn papa verloor, merkte je niets aan hem. Hij was niet uit zijn lood te slaan. Ik zeg het je: als hij een doel in zijn hoofd heeft, kun je hem niet meer op andere gedachten brengen. Het sterfgeval van zijn vader gebruikte hij zelfs als extra motivatie."

Verbruggen in overleg met Boeckx.

Beurtrol in Brighton

Maar Boeckx ziet nog één belangrijke sprong die Verbruggen zal moeten maken om zijn plekje bij Oranje voor een tijdje te bevriezen. "Hij moet volgend seizoen elke week spelen. Dat moet en zal de volgende stap in zijn traject zijn", klinkt het. Want hoe goed het momenteel ook gaat voor zijn land, na zijn transfer van Anderlecht naar Brighton raakte Verbruggen verzeild in een beurtrolsysteem met zijn collega-doelman Jason Steele (33).



Hij mocht 34 keer tussen de palen postvatten, Steele 28 - een hersenspinsel van meester-tacticus Roberto De Zerbi. Maar, een geluk bij een ongeluk? De Italiaanse succescoach verkaste enkele weken geleden naar Marseille. "En dan zal dit toernooi voor Verbruggen ongetwijfeld als perfecte sollicitatie kunnen dienen bij de nieuwe coach. Want als hij daar niet aan spelen toekomt, zal hij - ondanks alles wat hij nu laat zien - de volgende interlandperiode opnieuw ter discussie komen te staan in Nederland. Zo fragiel is het bestaan van een doelman nu eenmaal." "Maar goed, hij zal dat als geen ander beseffen. En geloof me, zoals ik hem ken en al eerder vertelde, zal hij er zelf ook niet van wakker liggen. En dan is hij voor 15 jaar vertrokken bij Nederland", knipoogt Boeckx.