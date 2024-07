Marcel Kittel over sprinters in de Tour: "Philipsen klimt iets te goed en mist daardoor wat snelheid"

di 9 juli 2024 14:28

De 10e etappe in de Tour de France is normaal gezien voer voor sprinters. Hoe heeft voormalige sprintbom Marcel Kittel al naar de massasprints in deze Tour gekeken? En wat denkt hij dat er misloopt bij Jasper Philipsen?

14 etappes wist Marcel Kittel te winnen in de Tour de France. Maar op zijn 31e was het sprintvaatje op en ging hij met pensioen.



"Het is fantastisch om weer eens in de Tour te zijn, om van de sfeer te proeven en mijn oude ploegmaats terug te zien. Maar ik ben zeker niet jaloers op de renners." "Ik ben nu een fan van de sport en begrijp die nu beter dan toen ik nog een renner was. Er zijn ook ongelooflijk veel zaken veranderd." Wat is Kittel opgevallen in de sprints tot nu toe? "Lead-outs zijn minder belangrijk, omdat de sprinters zowat op hetzelfde niveau zitten. Het verschil is niet zo groot." "Dat is alleen maar mooi voor ons, want het zorgt telkens voor spannende sprints. Je weet niet wie uiteindelijk zal winnen." "We hebben ook sportgeschiedenis gezien in de sprints, eerst met Biniam Girmay en daarna met Mark Cavendish. Heel bijzondere momenten."

In 2016 overkwam mij hetzelfde als Philipsen. Ik voelde mij fysiek supergoed, maar miste iets in de sprint. Marcel Kittel

Objectief meten wanneer een sprinter fout zit

Marcel Kittel heeft de voorbije sprints ook Jasper Philipsen zien worstelen. Wat loopt er mis? "Ik denk dat hij iets te goed klimt en daardoor die laatste 2% snelheid mist." "Dat kan gebeuren. Het is mij in 2016 ook overkomen. Ik voelde mij fysiek supergoed, maar in de sprint miste ik iets." "Een sprinter leeft van zelfvertrouwen en dat moet Jasper hier nog opbouwen. Misschien lukt het vandaag wel." Was zijn declassering in Dijon terecht? "Hij wijkt wel af, volgens de regels mag dat niet. Maar ik heb in deze Tour dingen gezien die nog veel gevaarlijker waren en waar er niets is gebeurd. Dat is niet helemaal eerlijk." "We moeten objectiever kunnen meten wanneer de renners fout zitten en waar niet. Door lijnen op de straat te kleven in de finale bijvoorbeeld." "Maar het blijft wel een sprint. Je neemt tegen 70 km/u in een fractie van een seconde een beslissing. Dat kun je niet voorkomen."