Sms'je voor Tia Hellebaut na recordsprong van Jaroslava Mahoetsjich: "Dit wereldrecord is ook jouw verdienste"

ma 8 juli 2024 11:52

Jaroslava Mahoetsjich wipte gisteren in Parijs over 2,10 meter.

De Oekraïense Jaroslava Mahoetsjich heeft zondag op de Diamond League-meeting in Parijs het 37 jaar oude wereldrecord in het hoogspringen van de tabellen geveegd, met een sprong over 2,10 meter. De recordsprong van Mahoetsjich heeft ook een klein Belgisch tintje, met dank aan Tia Hellebaut. "Sinds november hebben we regelmatig contact", verklapt Hellebaut aan Sporza.

"This jump is also your merit." Tia Hellebaut kreeg gisteren een veelzeggend en deugddoend sms'je uit de entourage van Jaroslava Mahoetsjich, na de recordsprong van de Oekraïense op de Diamond League-meeting in Parijs. De kersverse wereldrecordhoudster is Hellebaut, zelf olympisch kampioene hoogspringen in 2008, duidelijk erkentelijk voor haar aandeel in haar sprong over 2,10 meter.

We hebben elkaar voor het eerst ontmoet in november. Ze wist alles van mij. Tia Hellebaut

Want, zo blijkt: Hellebaut onderhoudt al enkele maanden een goeie band met de Oekraïense topper. "We hebben elkaar voor het eerst ontmoet in november, op de stage in Belek", vertelt onze landgenote aan Sporza. "Ze kwam meteen naar me toe en wilde met me op de foto, dus ze kende mij wel. Ze wist alles van mij. Zo zijn we aan de praat geraakt en nadien zijn we contact blijven houden." Na het EK van vorige maand, waar Mahoetsjich goud pakte, werden in samenspraak met Hellebaut nog enkele zaken onder de loep genomen. "We hebben bekeken hoe we haar techniek nog konden verbeteren, voornamelijk haar laatste drie passen. Daarover zaten haar trainers en ik op dezelfde golflengte."

Mahoetsjich is echt een supertalent en leeft voor haar sport. Er is nog wel wat progressie mogelijk.

Er werden ideeën uitgewisseld en trainingstips doorgegeven. "Met twee weet je altijd meer. En blijkbaar zijn ze daar toch goed mee aan de slag gegaan." Met dus gisteren een wereldrecord tot gevolg. "Ik kreeg een berichtje dat het fijn was om input te krijgen en dat de sprong ook mijn verdienste was. Dat was wel tof", klinkt het. Hellebaut verwacht dat haar 22-jarige poulain met 2,10 meter nog niet aan haar plafond zit? "Ze is echt een supertalent en leeft voor haar sport. Ik denk dat er nog wel wat progressie mogelijk is. Technisch zit het al goed, maar er is nog marge. Ik ga ervan uit dat er de komende jaren nog wel iets kan bijkomen."