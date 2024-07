Impact naast veld groter dan erop: Kylian Mbappé is dit EK onherkenbaar (en dat ligt niet enkel aan zijn masker)

di 9 juli 2024 08:14

Wat is er aan de hand met Kylian Mbappé? Ondanks een plek in de halve finales is het Franse fenomeen aan een ontgoochelend toernooi bezig. De schuld van dat vervelende masker, de vermoeidheid of een EK-vloek? Sowieso won de spits (naast het veld) wel al een belangrijke persoonlijke strijd.



5 - 5 - 4 - 2.



Wat bovenstaande getallen zijn? Zo'n kleine maand geleden was een realistische gok geweest: de statistieken van Kylian Mbappé in deze fase van het EK. 5 goals in evenveel matchen, 4 assists en 2 keer MVP. Zou lang niet slecht geweest zijn, toch? De realiteit is evenwel dat de teller op amper één doelpuntje staat - een penaltygoal dan nog. En dat de bewuste cijfers de rapportscores van Mbappé in het toonaangevende L'Equipe zijn. Twee keer nipt een voldoende, een buis en een compleet fiasco - het zijn termen die we niet meteen gelinkt hadden aan de man die, samen met Jude Bellingham, dé supervedette van dit EK moest worden. Ça va, Kylian?

De gemaskerde VIP-gast

Wie dacht dat Mbappé op een roze wolk zou zweven na het afronden van zijn droomtransfer naar Real Madrid komt voorlopig bedrogen uit. Het EK van de snelheidsduivel kleurde eerder bloedrood. Figuurlijk én letterlijk. Want onmogelijk te negeren is het feit dat Mbappé in de openingsmatch tegen Oostenrijk al een flinke krak te verwerken kreeg. In een ongelukkig duel met Kevin Danso liep de Fransman een neusbreuk op.

Geen streep door zijn EK, wel een serieus struikelblok voor wat nog zou volgen. Want Mbappé moest plots met een beschermend masker spelen. Allerminst een cadeau, weet iedereen die het ooit al meemaakte. Naar verluidt testte de aanvaller de voorbije weken minstens 5 verschillende types, maar een perfecte oplossing bestaat niet. Zijn huidige exemplaar is the lesser of evils.

Het lijkt wel alsof ik dit EK in 3D speel, waarbij ik een VIP-gast ben. Kylian Mbappé

"Spelen met zo’n masker is absolute horror", getuigde Mbappé. "Ik heb al enkele keren om een nieuw moeten vragen, want nooit zit het goed. Het bemoeilijkt het voetballen, want je hebt minder zicht. En door het zweet wordt het ook snel nat."

"Het lijkt wel alsof ik dit EK in 3D speel, waarbij ik een VIP-gast ben. Ik kan de spelers rond mij wel zien, maar het voelt niet aan alsof ik meespeel. Zodra ik het kan afnemen, ga ik dat doen. Het is echt vervelend. Al moet ik uiteindelijk het masker ook dankbaar zijn, omdat ik zo toch nog kan spelen."

Duracell-konijn met lege batterij

Maar niemand zal tegenspreken dat Mbappé momenteel zijn gebruikelijke topniveau allerminst haalt. Uit data blijkt dat de scherpschutter tijdens dit EK veel minder de ruimtes indook dan normaal - nochtans een van zijn handelsmerken. Doelpogingen misten gif en zorgden amper voor gevaar. Van goede combinaties met ploegmaats was er evenmin een spoor. Het leidde ertoe dat Deschamps tegen Portugal zijn aanvoerder na de 1e helft van de verlengingen naar de kant haalde. Ongezien in het geval van Mbappé, in een do-or-die-match. Maar aan álles voelde je dat het even helemaal op was bij de vedette. Ook bij een Duracell-konijn moet de batterij op een bepaald moment eens leeglopen. Is dat moment, na een fysiek én mentaal zwaar seizoen, nu gekomen bij Mbappé? "Ik voelde dat het niet meer ging", pufte hij zelf na Portugal. "Ik was te vermoeid."

Vergeet niet dat Kylian op het einde van het seizoen iets meemaakte dat hij niet gewend is. Didier Deschamps

Bondscoach Didier Deschamps kreeg maandagavond nog enkele vragen over de veelbesproken wissel.

"Het heeft geen zin om iemand op het veld te houden als hij zich niet goed voelt. Zelfs als het Kylian is. We hebben ons de voorbije dagen gefocust op recuperatie, ondanks de korte tijdspanne. Ik ben er zeker van dat hij helemaal klaar is in zijn hoofd."

"Vergeet trouwens niet dat Kylian op het einde van het seizoen iets meemaakte dat hij niet gewend is. Hij raakte geblesseerd aan de rug tijdens de voorbereiding en dan was er het trauma met zijn neus - er is tijd nodig om daarvan te herstellen."

Of zijn EK's tot dusver even vervloekt voor Mbappé? In contrast met zijn verbluffende WK's in Rusland (4 goals, inclusief wereldtitel) en Qatar (8 goals, waarvan 3 in de finale) staat een tegenvallende voorgeschiedenis op continentaal niveau. Je was het misschien al vergeten, maar ook tijdens zijn EK-debuut 3 jaar geleden liep zowat alles fout dat mis kon lopen. De droomtandem met de heropgeviste Karim Benzema draaide vierkant en Frankrijk mocht na de achtste finales al zijn koffers pakken. Mbappé miste tegen Zwitserland zelf een cruciale strafschop in de penaltyreeks. Na een trieste stroom aan bagger op sociale media overwoog het fenomeen nadien zowaar om te stoppen bij Les Bleus. Naar eigen zeggen omdat de nationale bond hem niet had verdedigd tegen racisme.

Ook na het vorige EK bleef Mbappé gefrustreerd achter.

Gewonnen politieke strijd

Zo'n vaart liep het uiteindelijk niet.



Maar Mbappé is wel nog steeds een man die vecht voor zijn normen en waarden. En die draaien niet alleen rond voetbal. Op twee persconferenties tijdens het EK mengde de meest invloedrijke Fransman zich nadrukkelijk in de politieke situatie in zijn land. Mbappé, opgegroeid in de banlieues van Parijs als zoon van een christen en moslima, zag met lede ogen aan hoe extreemrechts bij de Europese verkiezingen van vorige maand een stevige zege boekten. "We zitten in een cruciaal moment in de geschiedenis van ons land", sprak de spits voor het eerste groepsduel. "We zijn bovenal burgers, die niet mogen worden losgekoppeld van de wereld. Ik wil alle Franse inwoners aanspreken, en zeker de jongste generatie. De extreme partijen staan aan de deur, en wij hebben nog de kans om alles te veranderen." Vorige week, in aanloop naar de vervroegde Franse parlementsverkiezingen volgde een nieuwe oproep door Mbappé.

We hopen dat iedereen zich zal inzetten om te gaan stemmen, en te stemmen voor de juiste kant. Kylian Mbappé

"Het is dringend tijd om te gaan stemmen, nu meer dan ooit. We mogen ons land niet in de handen van zulke mensen leggen. We hopen dat iedereen zich zal inzetten om te gaan stemmen, en te stemmen voor de juiste kant."

Hoe groot het effect van Mbappés woorden was, zullen we nooit weten. Maar een opmerkelijke vaststelling is wel dat het extreemrechtse RN - ondanks recordcijfers in de peilingen - pas derde eindigde. Het linkse NFP kwam dan weer verrassend als winnaar uit de bus.