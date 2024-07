Het prijzengeld na week 1 van de Tour de France: Intermarché-Wanty staat helemaal bovenaan

Intermarché-Wanty is bezig aan een zeer succesvolle Tour de France en dat vertaalt zich ook in de verdeling van de prijzenpot. De Belgische ploeg staat na 9 etappes op kop. Visma-Lease a Bike en Red Bull-Bora-Hansgrohe staan dan weer opvallend laag. Er is al 356.550 euro uitgedeeld.