VIDEO - Geleerd van papa: Merino scoort 33 jaar na zijn vader in zelfde stadion en imiteert zijn dansje

Zijn het de genen of de Duitse lucht? 33 jaar na zijn vader heeft nu ook Mikel Merino gescoord in het stadion van Stuttgart. Een levensbelangrijke goal voor zijn land, maar de middenvelder vond tijdens zijn viering nog een gaatje om aan zijn vader te denken. Het dansje rond de cornervlag ging meteen viraal.

De appel valt duidelijk niet ver van de boom bij de Merino's. De rake kopbal van zoon Mikel tegen Duitsland in minuut 119 leidde Spanje niet alleen naar de halve finale, maar zorgde ook voor een stukje nostalgie.

Want 33 jaar terug - in november 1991 - scoorde papa Miguel ook al in het stadion van Stuttgart. Niet op een EK, wel in een UEFA Cup-wedstrijd tussen Osasuna en Stuttgart.

Het resultaat was wel hetzelfde: een dansende Spanjaard die rond de cornervlag swingt en daarna richting de Duitse hemel brult. Mikel Merino kopieerde de viering van zijn vader vlekkeloos.

"Dit stadion moet iets hebben dat ons geluk brengt", straalde de junior achteraf. "Hij wilde mij voor schut zetten", grapte de vader als reactie. "Als hij me al had overtroffen, heb ik nu ook niet eens meer de exclusiviteit van een goal in Stuttgart. Nu moet ik gewoon stil zijn en hem een dikke kus geven. Dat verdient hij."

Van een mooi vader-zoonmoment gesproken.