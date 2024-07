Sven Nys over de dood van André Drege: "Als papa van Thibau bid ik voortdurend dat hem niets overkomt"

Terwijl de blik van de hele wielerwereld op de Ronde van Frankrijk is gericht, vond in de Ronde van Oostenrijk een drama plaats. Het overlijden van de Noor André Drege is een pijnlijke herinnering dat de Dood nog altijd meerijdt in de koers. Christophe Vandegoor en Sven Nys vragen zich in hun Tourpodcast af of het ooit mogelijk wordt om dit te vermijden.

Iets meer dan een jaar geleden was de wielerwereld in shock na de dood van de talentvolle Gino Mäder. Helaas geen alleenstaand geval, zo weten ook de families van onder meer Bjorg Lambrecht, Michael Goolaerts en Wouter Weylandt.



Helaas ook niet het laatste geval, zo weten we sinds vandaag. In de Ronde van Oostenrijk kwam de 25-jarige Noor André Drege om het leven bij een val in de afdaling van de Grossglockner.



"Het gebeurt nog altijd veel te vaak, jonge mensen die sterven bij het uitoefenen van hun passie", zegt Christophe Vandegoor in de dagelijkse Tourpodcast.

Wat moet er veranderen om nog meer doden in de koers te voorkomen? Dat is dan ook de logische vraag.

"Het is hard om te zeggen, maar ik denk niet dat we het ooit kunnen uitsluiten", zegt Sven Nys. "Wielrennen is misschien de gevaarlijkste sport die er is."

"De snelheid is omhoog gegaan, het materiaal is steeds lichter geworden, ..."

"We komen al van heel ver en hebben al veel inspanningen geleverd, met signalisatie bijvoorbeeld. Maar ik vrees dat we niet alles kunnen uitsluiten. Renners rijden op de openbare weg, je kunt altijd een bocht verkeerd inschatten."

Christophe Vandegoor herinnert zich de woorden van Jonas Rickaert. "Hij zei dat er in de aanloop naar een sprint zoveel wordt geduwd, getrokken, gekwakt, ... Allemaal dingen die we niet zien."

"Het zijn renners die weten dat een zege op dit toneel een wereld van verschil kan maken. Een hogere status, een transfer naar een betere ploeg, ..."