Girmay voor goud op de Spelen? "Als hij zich niet leegrijdt voor groen en na de Tour de focus kan vasthouden"

Biniam Girmay komt in de Ronde van Frankrijk weer helemaal boven water drijven en werpt zich meteen ook op tot een kandidaat voor de olympische titel. "Als ze hem in de flow van de Tour kunnen houden, zou dat wel eens kunnen lukken."

Hij verteert de klimmetjes goed, is snel aan de finish en verkeert in een bloedvorm: is er met Biniam Girmay een nieuwe favoriet opgestaan voor de olympische wegrit?

"Ik heb het aan ploegleider Dimitri Claeys gevraagd en het is wel degelijk de bedoeling dat hij naar Parijs gaat", zegt Christophe Vandegoor in de Tourpodcast.

Sven Nys: "Of hij om de prijzen zal kunnen meedoen, zal ervan afhangen of hij zijn vaatje helemaal moet leegrijden voor de groene trui."

"Zal zijn kopje er ook nog naar staan", vraagt Vandegoor zich af. "Aan de andere kant: als hij olympisch kampioen zou worden of zelfs maar een medaille zou veroveren, dan is hij de koning van Eritrea."

Nys: "Het is voor hem goed dat de Spelen kort na de Tour vallen. Als ze hem in hun bubbel, in de flow en het ritme van de Tour kunnen houden, dan zou dat wel eens kunnen lukken."

"Maar dan moeten ze hem wel nog 2 weken gefocust houden en niet van het ene criterium naar het andere gaan. Zullen ze daar in slagen?"