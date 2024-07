"Het groen van Biniam Girmay begint stilaan te wennen. En zal bij anderen beginnen te steken"

za 6 juli 2024 18:52

Renaat Schotte en José De Cauwer zien met Biniam Girmay een sprintkeizer opstaan in deze Ronde van Frankrijk. "Arnaud De Lie moet nog leren om in een sprint de juiste keuzes te maken, zoals Mark Cavendish dat op een vernuftige manier kan."

Renaat Schotte: "Veni, Vidi, Bini. Voor de tweede keer in deze Tour kwam, zag en overwon Biniam Girmay in deze Tour. Hoe straf is dit?" José De Cauwer: "Heel straf. We hebben hem Gent-Wevelgem zien winnen, we hebben hem een rit in de Giro zien winnen en we hebben hem een rit in de Tour zien winnen. Telkens waren we superblij. Nu nog altijd, want het is en blijft een speciaal verhaal. En hij staat stilaan in het donkergroen." Renaat: "Op een of andere manier begint dat te wennen." José: "En zal het bij anderen beginnen te steken." Renaat: "Is hij dé sprintkeizer van deze Ronde van Frankrijk?" José: "Bij zijn eerste zege kon je nog zeggen dat hij wat profiteerde van die val, maar hier wint hij zuiver. Hij rijdt Jasper Philipsen gewoon voorbij. Hij blijkt op dit soort aankomst de sterkste te zijn."

Wat deden Philipsen en De Lie verkeerd?

Renaat: "Philipsen zei voor de etappe dat zijn sprintinstinct misschien wel is aangetast. Zag je dat in deze sprint?" José: "Dat denk ik niet. Hij heeft de kans gehad om er vol voor te gaan. Hij kwam op een gegeven moment aan de leiding. Girmay kwam en kwam er voorbij." "Over Arnaud De Lie zou je dat misschien wel kunnen zeggen. Hij heeft op een bepaald moment misschien een verkeerd manoeuvre gemaakt, waardoor hij zich vastreed." Renaat: "Had hij dat kunnen vermijden?" José: "Als hij de sprint terugziet, zal hij wel kansen links of rechts zien. We spraken deze week over de vernuftige manier waarop Mark Cavendish de juiste keuzes maakte. Dat was er bij De Lie niet bij. Misschien moet hij dat nog leren." Renaat: "Hoe jammer is het dat Wout van Aert niet heeft meegesprint?" José: "Daar is niets jammer aan. Hij bepaalt toch zelf of hij meedoet of niet? Hij heeft deze keuze zelf gemaakt. Hij zal de benen niet gehad hebben en dus heeft hij op 20 kilometer van de finish voor de ploeg gewerkt. Dan zetten we er een streep door."

Nu al stress voor morgen (ook bij José)

Renaat: "Wat heeft jouw arendsoog voor de rest nog gezien?" José: "Een hele sterke Jonas Abrahamsen, die ons blijft verbazen. We zagen ook een heel voorzichtig peloton. Er was bijvoorbeeld rust toen het begon te regenen. Er zitten er heel veel met de gravelrit van morgen in hun hoofd." Renaat: "Zie jij veel stof in je glazen bol voor morgen? Stof tot nadenken?" José: "Als er geen druppels zijn gevallen in de buurt van Troyes dan zal het daar morgen stuiven. Letterlijk en figuurlijk." Renaat: "Er zijn heel veel Belgen die dit moeten aankunnen. Misschien heeft Van Aert zich wel voor morgen gespaard?" José: "Vandaag heeft niets met de etappe van morgen te maken. Ofwel voelden zijn benen niet goed genoeg aan ofwel vertrouwde hij de finale niet. De etappe van morgen is een kans voor alle klassieke types, van Van Aert of Van der Poel tot Stuyven of Gianni Vermeersch. Philipsen was ook 2e in Parijs-Roubaix." "Dan heb je nog de klassementsmannen. Tadej Pogacar heeft dan wel de Strade Bianche gewonnen, maar dit is iets totaal anders. Hier heb je geen kilometerslange stroken die zowel bergop als bergaf gaan. Ik ben ervan overtuigd dat het een spektakelstuk zal worden. Ik zal morgen vroeg opstaan."