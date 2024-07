Welles-nietesspelletje over schorsing Demiral blijft duren: Turkse bond gaat in verdediging - "weerspiegelt waarheid niet"

De zaak-Demiral blijft sluimeren in Duitsland. De Turkse verdediger vierde zijn doelpunt in de 1/8e finales met een "extreemrechts gebaar" en zou volgens het Duitse Bild twee speeldagen geschorst worden. Maar de Turkse voetbalbond ontkrachtte die berichten en toonde steun voor zijn nummer 3. "We hebben nog tot vrijdagvoormiddag om hem te verdedigen", klonk het.

Zal Merih Demiral zaterdag tegen Nederland in de kwartfinales van het EK spelen? Het is dé vraag die de Turkse media dezer dagen in de ban houdt.

Demiral zelf is zich evenwel van geen kwaad bewust. "Mijn viering heeft te maken met mijn Turkse identiteit", verklaarde hij. "Ik zag mensen in het stadion die ook dit gebaar maakten. Er was geen verborgen boodschap. We zijn allemaal Turken en ik ben erg trots om Turk te zijn."

En ook de Turkse voetbalbond trad zijn speler bij. "We geloven de berichten niet dat hij geschorst zou zijn. Dit is geen juiste weerspiegeling van de waarheid", werd Demiral rugdekking gegeven.



"We hebben nog tot vrijdagvoormiddag om ons te verdedigen", stond te lezen in een statement. Later vandaag volgt dus meer duidelijkheid.