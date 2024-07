Victor Campenaerts (5e) van hoogtestage naar kraamkliniek en verkenning: "Misschien laatste keer voluit in tijdrit"

Met Victor Campenaerts mocht - in afwachting van Remco Evenepoel - nog een landgenoot plaatsnemen in de hot seat van deze tijdrit. Campenaerts reed lang voor de aliens aan zet waren en werd bijzonder knap 5e op 52". Na zijn uitstekende chrono deed "Vocsnor" een opvallend verhaal uit de doeken over hoe hij naar deze tijdrit had toegeleefd.

"Ik eindig al zeker in de top 70", reageerde Victor Campenaerts op zijn eigenzinnige manier nadat hij de voorlopig snelste chrono had geklokt. "Er moeten nog minder dan 70 renners na mij rijden. De grote kampioenen volgen nog ..."

Hij werd uiteindelijk pas door de echte vedetten gepasseerd. Campenaerts werd 5e op 52" van winnaar Remco Evenepoel.

Campenaerts deelde daarop spontaan een opmerkelijk verhaal. "Ik ben voor de Tour 9 weken op hoogtestage geweest naar de Sierra Nevada. Dat was een heel avontuur met mijn zwangere vrouw, maar we hebben het heel goed gepland."

"Mijn vriendin is daar een heldin in. Ze zat, hoogzwanger, mee 9 weken op hoogte. Toen ze haar weeën kreeg, zijn we naar beneden gereden, naar Granada. Daar is ons zoontje drie weken geleden geboren."

"Vlak voor het BK op de weg zijn we naar huis gereden en ben ik hier gestopt om de tijdrit te verkennen. Het was een voorstel van mijn trainer Kobe. "Waarom rijd je niet langs hier in plaats van door Parijs?""

"Het parcours was zeker naar mijn zin. Dit is misschien de laatste keer dat ik op het hoogste niveau een tijdrit voluit rijd en ik heb er met volle teugen van genoten."