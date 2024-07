Remco Evenepoel "supercontent" na 1e ritzege in Tour: "Maar toen ik knal hoorde, dacht ik dat ik lek reed"

Hij had deze dag al van lang op voorhand met rood omcirkeld, maar Remco Evenepoel was wel degelijk op de afspraak. "Etappewinst is nu binnen, nu kan ik mij focussen op het klassement."

"Content, hé", zei Remco Evenepoel in een eerste reactie, om daar wat later "supercontent" van te maken.

"Ik pak de ritwinst en vervolledig zo op jonge leeftijd de trilogie (ritwinst in Tour, Giro en Vuelta)."

"Alles was in orde: goeie start, goeie klim, goeie afdaling. Ik kende het parcours perfect en had er vertrouwen in. Mijn cadans was de hele tijd goed, net als mijn positie."

Even was er wel een schrikmomentje, toen Evenepoel in de finale lek leek te rijden. "Ik dacht dat ik het geluid van een lekke band hoorde. Geen leegloper, maar echt een knal. Misschien was het iemand die langs het parcours stond en een luide knal maakte."

"Maar ze hebben mij in de ploegauto snel bijgestuurd, er was niets aan de hand."

"Of ik een superdag had? In een tijdrit voelt het nooit goed, ook niet als je snel gaat. Ik denk dat ik sowieso goed op dreef ben in deze Tour. Etappewinst is binnen, nu kan ik mij meer focussen op het klassement."

"Belangrijk wordt daarvoor dat ik steeds uit de gevarenzone blijf en dat ik goeie benen heb op de belangrijke dagen."

Droomt Evenepoel ook van geel? " Tadej Pogacar zat uiteindelijk kortbij, ik heb hem niet weggeblazen. Verre van zelfs. Hem kloppen wordt dus heel moeilijk. Maar op alle andere klassementsmannen pak ik wel tijd."