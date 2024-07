Onduidelijkheid troef rond cruciaal niet-gefloten handspel Cucurella: "Dit kan je niet uitleggen"

"Het was duidelijk handspel", vond Imke Courtois. "Maar we waren mee in het moment en niet als VAR. Je moet ook terugspoelen. En dan is volgens mij beslist dat Füllkrug buitenspel stond. Alleen hebben we die lijn dus nooit gezien."

Gert Verheyen pikt in: "Ik denk dat ze tóch beslisten op basis van die penaltyfase. Want anders moesten ze teruggaan en ons die buitenspelmuur tonen. Dit kan je wel niet uitleggen - voor mij was het 100% penalty."

Op de Duitse televisie stak analist Bastian Schweinsteiger zijn ongenoegen niet weg: "Dat moet met iemand worden uitgelegd. Zeker, het is niet opzettelijk. Maar de hand ligt niet direct op het lichaam. Mijn hart bloedt als ik zoiets zie. Kroos had vandaag een geel-rode kaart kunnen krijgen, we hadden geluk. Maar we hadden pech in die scène.”