Belgian Cat Billie Massey wisselt ene Spaanse club voor de andere

Billie Massey speelt ook volgend seizoen in de Spaanse competitie. De Belgische center ruilt Estudiantes Madrid in voor een club uit Murcia.

Billie Massey speelt volgend seizoen dus nog steeds in de Spaanse basketcompetitie. De 24-jarige Belgian Cat verlaat wel Estudiantes Madrid en trekt naar Hozono Global Jaris.

De ploeg uit de regio Murcia eindigde vorig seizoen als 5e in La Liga. Daarmee deed het één plaats beter dan Estudiantes Madrid, waar Billie Massey (1,86 meter) twee seizoenen voor speelde.

Ze kwam over van Kangoeroes Mechelen en voordien Sint-Katelijne-Waver. Ze werd twee keer uitgeroepen tot Belgische Speelster van het Jaar (in 2020 en 2021) en heeft 63 caps op de teller bij de nationale ploeg.

Vorig seizoen was ze gemiddeld goed voor 8,6 punten en 7,1 rebounds per wedstrijd in de Spaanse competitie. De Belgian Cats zijn goed vertegenwoordigd in Spanje, ook Antonia Delaere, Bethy Mununga, Nastja Claessens, Becky Massey, Elise Ramette, Serena-Lynn Geldof en Ine Joris spelen er volgend seizoen.