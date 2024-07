Maatje Iljo Keisse weet waarom iedereen Mark Cavendish kwam feliciteren: "Hij heeft een peperkoeken hartje"

“Ten eerste is dat om respect te tonen voor 35 Tourzeges. Al durft hij in de grupetto al eens iedereen met de grond gelijk te maken."

Het was een opvallend beeld, hoe zowat het hele peloton even de tijd nam om Mark Cavendish te gaan feliciteren na zijn 35e ritzege. Hoe kijkt Iljo Keisse, lange tijd zijn ploeggenoot op de weg en op de piste, daarnaar?

Weinigen hadden dit nog verwacht van Cavendish op zijn 39e. “Ik wel. Dat zei ik aan iedereen die het mij vroeg", is Keisse vastbesloten.

"Hij is zeker niet meer de allersnelste, maar qua tactisch inzicht en sprints lezen is hij onklopbaar.”

Ook het doorzettingsvermogen van Cavendish in zijn moeilijke eerste dagen was bewonderswaardig. “Als hij ergens zijn zinnen op zet … In die eerste dagen weet hij dat het overleven wordt en is hij een schim van zichzelf. Maar op dagen dat hij weet dat hij kan winnen, is hij een andere Cav.”

“In chaotische spurts als deze is hij op zijn best. Hoe hij blijft surfen van wiel naar wiel en een gaatje blijft vinden. Hij denkt altijd na. Mentaal en qua koersinzicht is hij een klasse apart."

"Hij kan het ook op een andere manier dan gewoon een lead-out volgen en dat heeft hij nog maar eens bewezen.”

Een afscheid in schoonheid van toch wel echt zijn laatste Tour nu? "Het zou me niet verbazen als hij nu stopt. Ik denk dat hij het grotendeels gehad heeft", schat Keisse.