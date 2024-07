Ex-recordinternational Aline Zeler gaat aan de slag bij OH Leuven als Women Manager

"Een naam als een klok", opent OH Leuven de aankondiging van Aline Zeler als nieuwe Women Manager van de club. En gelijk hebben ze. Voor de ontbolstering van de huidige generatie Red Flames was Zeler dé leading lady van het Belgische voetbal.

Haar tweede carrière begon de inmiddels 41-jarige Aline Zeler bij PSV. Na enkele tussenstops kwam ze aan het hoofd te staan van de academie van Racing Union Luxemburg. Een titel die ze nu opgeeft om bij OH Leuven aan de slag te gaan.

In Leuven gaat Zeler aan de slag als Women Manager. Een functie met een uitgebreid takenpakket: transfer management, de verdere uitrol van het talentenprogramma, player care en de strategische uitbouw van het vrouwenvoetbal in Leuven.

De voormalige recordinternational is alvast in de wolken met haar transfer. “OH Leuven is een club die enorm investeert in het vrouwenvoetbal. De organisatie die hier staat behoort tot de absolute top van België en ik kijk er enorm naar uit om deze nog verder uit te bouwen.”