Dylan Groenewegen mag dan toch met zijn "Batman"-bril sprinten: "Nu al uitverkocht in onze webshop"

We maakten het eerder mee met de bovenmatige tijdrithelm bij Visma-Lease a Bike: vóór een nieuw snufje in de koers gebruikt mag worden, moet dat voor iedereen te koop aangeboden worden.



Het was hier waar Jayco-AlUlA de mist inging met de speciale bril voor Dylan Groenewegen. Door het speciale kapje over de neus zou de Nederlander een beetje aerodynamisch voordeel moeten hebben in de sprint.



Maar omdat de bril niet vrij in de handel verkrijgbaar was, floot de Internationale Wielerunie Groenewegen tijdens de maandagrit nog terug. Bij zijn team handelden ze snel en plaatsten ze de bril in hun webshop, waardoor Groenewegen gisteren toch met zijn "Batman"-bril kon sprinten. Zonder veel succes overigens: hij werd 12e.

"Sinds dinsdag staat de bril te koop op de website van de ploeg en dus mag ik hem nu wel dragen. Hij verkoopt trouwens goed, hij is al uitverkocht. Al was de voorraad misschien ook niet zo groot."

Aan de start in Mâcon droeg Groenewegen wel zijn gewone bril. "Het leek een beetje te regenen en dan zijn die zware glazen niet zo handig. Maar misschien komt hij zo meteen nog uit de kast."