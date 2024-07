Anderlecht begint tegen STVV achter gesloten deuren aan JPL na incidenten tegen Standard

De Disciplinaire Raad van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft Anderlecht ook in hoger beroep een wedstrijd achter gesloten deuren opgelegd na de incidenten in de bekerwedstrijd tegen Standard op 7 december 2023. RSCA opent zo het nieuwe voetbalseizoen op 27 juli achter gesloten deuren tegen STVV.

Eind 2023 was het opnieuw raak tussen fans van Anderlecht en Standard. Beide supportersgroepen maakten het te bont in de bekerwedstrijd op 7 december. En dat bleef niet zonder gevolgen voor de clubs.

Anderlecht en Standard werden na de incidentrijke Clasico in eerste aanleg veroordeeld tot een wedstrijd zonder publiek. Standard ging niet in beroep tegen de beslissing en werkte zijn duel achter gesloten deuren al af in de Europe Play-offs - tegen OHL (0-0) - van het voorbije seizoen.

Anderlecht ging in beroep, waardoor het in de Champions' Play-offs telkens voor een vol huis kon spelen. Maar de straf bleef ook na beroep behouden, waardoor de Brusselaars nu de rekening gepresenteerd krijgen.

RSCA opent het nieuwe seizoen op zaterdag 27 juli zo in een leeg Lotto Park tegen Sint-Truiden. Bovenop de wedstrijd achter gesloten deuren krijgt de recordkampioen ook een boete van 7.500 euro.