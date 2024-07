Robbe Ghys geniet van zijn eerste Tour: "Zal hierdoor ook in supervorm zijn voor de Spelen"

Robbe Ghys heeft in zijn eerste Tour de France meteen een belangrijk puzzelstukje in handen in de sprinttrein rond Jasper Philipsen. Maar iets minder dan een maand wil Ghys zelf scoren, op de wielerpiste van de Olympische Spelen. "Ik geloof in het project om beide doelen te ambiëren."

Op zijn 27e mag Robbe Ghys voor het eerst proeven van de Ronde van Frankrijk, iets waar hij met volle teugen van geniet. "Ik vind het een grote eer dat ik de voorlaatste man mag zijn in de sprinttrein. Na mij komen er enkel nog Mathieu (van der Poel) en Jasper (Philipsen)."

"Het is de eerste keer dat ik op dit niveau deze kans krijg en die wil ik met beide handen grijpen."

Maar Ghys rijdt de Tour ook met een ander doel. Tijdens de Olympische Spelen wil hij schitteren in het baanwielrennen, vooral dan in de ploegkoers. Ghys ligt daarvoor in de weegschaal met Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder.

"De selectie is pas op 6 juli, maar intern ligt dit wel al vast. Het lijkt mij een certitude dat ik zal meegaan naar Parijs. Ik heb goeie papieren na de laatste Wereldbekermanche in Milton, die ik gewonnen heb."

"Mijn deelname aan de Tour houdt wel een risico in, want er kan mij altijd iets overkomen. Maar als ik er zonder kleerscheuren doorheen geraak, zou ik in supervorm moeten zijn voor de Spelen."

"De trainer heeft goed nagedacht over die combinatie Tour en Spelen en hij gelooft in het project dat ik beide doelen kan ambiëren."