Geen zorgen: er is leven na de exit van de Rode Duivels! De volledige planning en het speelschema van het EK

Wie, wat, waar, wanneer en hoe? Nu de Rode Duivels uit het EK geknikkerd zijn, hoeft u niet in een zwart gat te vallen. Integendeel. De komende twee weken staan er nog heel wat mooie affiches op het programma in Duitsland. Hieronder een blauwdruk voor het EK zonder Belgen.

Speelschema

Het EK trekt zich op vrijdag meteen op gang met een klepper in de eerste kwartfinale. Spanje neemt het dan op tegen gastland Duitsland om 18 uur.



Drie uur later is het opnieuw genieten geblazen. Om 21 uur zullen Roberto Martinez en Ronaldo het met Portugal opnemen tegen Belgen-boeman Frankrijk.



En ook op zaterdag heeft het EK nog twee wedstrijden in petto.



Om 18 uur zal Engeland proberen om de criticasters de mond te snoeren tegen de oerdegelijke Zwitsers. Later op de avond (21 uur) is het de beurt aan onze noorderburen, die het opnemen tegen revelatie Turkije.

Na de kwartfinales gaat het toernooi twee dagen op slot, maar niet getreurd: op dinsdag 9 juli keren we terug met de eerste halve finale in München. Daar nemen de winnaars van de duels Spanje-Duitsland en Portugal-Frankrijk het tegen elkaar op om 21 uur.



U hoort het al: een garantie op een topaffiche.



Op woensdag 10 juli is de andere halve finale dan weer ingeroosterd. In Dortmund spelen de winnaars van de wedstrijden tussen Nederland-Turkije en Engeland-Zwitserland om 21 uur onderling voor een ticket voor de finale.

Op zondag 14 juli kent het EK dan uiteindelijk zijn climax.



De langverwachte finale zal plaatsvinden in Berlijn tussen het beste team uit de gevreesde linkertabelhelft en de rechterkolom met onder meer Engeland en Nederland.



En belangrijk: op het EK zal er traditiegetrouw geen troostfinale gespeeld worden.

Finale speeldag 1 Winnaar HF 1 14/07 Winnaar HF 2

Live bij Sporza

Uiteraard zit je bij Sporza goed om helemaal geen seconde van het EK te missen. Alle wedstrijden worden uitgezonden op onze televisiekanalen, op de website en in de app voorzien we telkens ook livestreams en tekst. Ook Radio 1 voorziet steeds uitzendingen met deskundig commentaar. Op het einde van elke speeldag kun je steeds samenvattingen van de wedstrijden bekijken in het omkaderingsprogramma met Karl Vannieuwkerke. Later op de avond is er Dat is Fussball met Tess Elst - telkens te bekijken via een livestream in onze app of via VRT MAX.

Speelschema op tv Kwartfinales vrijdag 5 juli Spanje-Duitsland vanaf 17.35 uur op Canvas vrijdag 5 juli Portugal-Frankrijk vanaf 19.50 uur op Één zaterdag 6 juli Engeland-Zwitserland vanaf 17.35 uur op Canvas zaterdag 6 juli Nederland-Turkije vanaf 19.45 uur op Één Halve finales dinsdag 9 juli ntb vanaf 20.35 uur op Één woensdag 10 juli ntb vanaf 20.35 uur op Één Finale zondag 14 juli ntb vanaf 20.30 uur op Één

