Soudal-Quick Step verliest eerste pion: "Mannetje minder? Je zit vooral in met de renner na al dat werk"

Op de openingsdag was er al het incident met Jan Hirt, maar de Tsjech koerst nog mee in deze Tour.



Toch is Soudal - Quick Step niet meer voltallig na de val en sleutelbeenbreuk van Casper Pedersen.

"Op dat moment zit je niet in met het gegeven dat we nu met een mannetje minder zijn", zegt ploegmakker Ilan Van Wilder.

"Je zit wel in met de persoon en de renner. We hebben allemaal gewerkt om in de selectie te geraken."

"Je weet wat je er voor gedaan hebt en als je dan zo snel naar huis moet, is dat echt zonde."

"Casper was vooral voor de positionering richting de klimmen belangrijk en voor het vlakkere werk."

"Maar we hebben ook nog Yves Lampaert en Gianni Moscon. Al is een mannetje minder natuurlijk nooit ideaal."