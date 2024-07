Opvallende transfer: Charleroi haalt ex-Rode Duivel Raymond Mommens als hoofdscout weg bij Club Brugge

Mommens (65) heeft een contract van onbepaalde duur ondertekend en speelde zelf voor de Zebra's tussen 1986 en 1997. Na zijn spelerscarrière bleef hij bij de club als lid van de technische staf.

Tussen december 1999 en maart 2000 stond hij - ad interim - aan het hoofd van de ploeg. Tussen 2007 en 2010 kwam hij terug naar Charleroi als scout. Na een passage in Kortrijk trok de ex-Rode Duivel in februari 2011 naar Club Brugge, waar hij het hoofd werd van de scoutingscel. Daar bleef hij tot en met juni dit jaar.

"Raymond komt met enorm veel ervaring en een breed netwerk terug naar Charleroi, de club van zijn hart", zegt Sporting in hun mededeling. "Dankzij zijn kennis zullen we nog meer kunnen werken aan onze scouting in de toekomst."

"Zijn taak zal vooral zijn om een back-up te voorzien wanneer een speler vertrekt. Hij moet ook België en de jongeren onder de loep nemen."

Met 614 wedstrijden is Raymond Mommens de absolute recordhouder van het aantal officiële wedstrijden in eerste klasse.