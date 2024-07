Nee, de Tour is nog niet beslist: "Evenepoel zal zeker tijd terugnemen op Pogacar in de tijdritten"

Een eerste veldslag gewonnen, maar de klassementsoorlog is zeker nog niet beslist. In onze podcast Sporza Tour zien Christophe Vandegoor en Sven Nys nog mogelijkheden voor de naaste belagers van Tadej Pogacar in de personen van Jonas Vingegaard, die "nog zal groeien", en Remco Evenepoel, die "zeker wat tijd zal terugnemen op Pogacar in de tijdritten".