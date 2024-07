Yves Ngabu behoudt IBO-titel bij cruisergewichten met overmacht

Yves Ngabu (35) heeft in Kinshasa zijn IBO-titel bij de cruisergewichten met succes verdedigd. Hij versloeg de Mexicaan Kevin Martinez (24), die opgaf na 6 rondes.

Vorig jaar versloeg Yves Ngabu nog de toenmalige wereldkampioen Floyd Masson om de wereldtitel bij de IBO-bond. Dit jaar moest hij zijn titel verdedigen bij de cruisergewichten (tot 90,72 kg).



En dat heeft hij met succes gedaan. 6 rondes lang kon Kevin Martinez het uithouden tegen de Belg met Congolese roots. Maar voor de zevende ronde bleef de Mexicaan in zijn hoek zitten, waardoor ref Jean-Pierre Van Imschoot de wedstrijd stopte.



Voor Ngabu is het de 24e zege uit zijn carrière. Martinez leed zijn eerste verlies in 14 kampen.