Voormalig geletruidrager Gilbert Desmet op 93-jarige leeftijd overleden

Voormalig profwielrenner Gilbert Desmet is vannacht op 93-jarige leeftijd overleden. "Smetje van Lichtervelde" was de oudste nog levende geletruidrager van de Ronde van Frankrijk.

Gilbert Desmet genoot in zijn jeugdjaren van marathons lopen, maar op zijn 16 jaar sprong hij toch op de fiets om zijn vader te plezieren. En al in zijn eerste profkoers in Nancy-Metz was het prijs.

De eerste van later zowat 100 overwinningen op zijn rijkgevulde palmares. Desmet - kortweg "Smetje" won onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne, De Waalse Pijl en Parijs-Tours.

Ook in de grote rondes toonde Desmet zich. Hij pakte ritten in de Vuelta, Parijs-Nice, Dauphiné en Ronde van Zwitserland.

Maar vooral in de Ronde van Frankrijk maakte de ereburger van Lichtervelde naam. In 1956 droeg hij twee dagen de maillot jaune en in 1963 zelfs tien dagen. Desmet was de nog oudste in leven zijnde geletruidrager.

In de nadagen van Gilberts carrière reed hij nog enkele jaren samen met Eddy Merckx. Hij was profwielrenner tussen 1953 en 1967