Remco Evenepoel deelt eerste keer 5 sterren uit: "Als Pogacar en Vingegaard superbenen hebben ..."

Remco Evenepoel (24) debuteert in de Tour de France. Onze Renaat Schotte sprak voor het wielerblad Procycling, uitgever van de officiële Tour de France-gids, met het Belgische speerpunt. Tijdens de Waalse klassiekers, in volle revalidatie na zijn val, nam Evenepoel zijn glazen bol bij de hand en bestudeerde hij het parcours. Dit zijn de impressies voor rit 4.

Na drie Italiaanse ritten steekt de Tour de grens over naar Frankrijk. Om aan de thuismatch te kunnen beginnen, wordt de Galibier aangesneden op weg naar Valloire.

Nog nooit heeft de Tour in dit stadium al zo'n hoge top aangetikt. "We hadden door enkele tunnels kunnen rijden, maar daar hadden we geen interesse in. We hebben dus voor meerdere cols gekozen", aldus Tourbaas Christian Prudhomme.

Om het wat concreter te maken: richting Sestrières overschrijdt het peloton al de 2.000 meter-grens en in de staart van deze vrij korte etappe doemt met de Col du Galibier al een piek van 2.642 meter en de eerste col buiten categorie op.

Tadej Pogacar heeft nog een eitje te pellen met de Galibier, want hij werd hier in 2022 op weg naar de Col du Granon gesloopt.

Uitsmijter voor de fijnproevers: niet alleen de beklimming van de Galibier is pittig, ook de afdaling van 20 kilometer richting aankomstplaats Valloire belooft spektakel.