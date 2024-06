Jauco AlUla soeverein in Slovakije: Felix Engelhardt wint slotetappe, teamgenoot Mauro Schmid de eindzege

Wat een slotdag voor Jayco AlUla in de Ronde van Slovakije. De Duitser Felix Engelhardt heeft zondag de vijfde etappe in de Slovaakse rittenkoers gewonnen. De eindzege gaat naar zijn Zwitserse teamgenoot Mauro Schmid, die tweede werd in de slotrit.

De champagne zal vanavond ontkurkt worden in het kamp van Jayco - AlUla.



De 23-jarige Felix Engelhardt was de beste op de slotdag van de Ronde van Slovakije. Na een etappe over 145 km - drie beklimmingen van eerste categorie - hield de snelle man van Jayco zes seconden over op zijn teamgenoot, Mauro Schmid.

Julian Alaphilippeen Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) vochten achter de ploegmakkers voor het laatste podiumplekje. De springveer van Soudal Quick-Step haalde het uiteindelijk.

Met Jenno Berckmoes, teamgenoot van Moniquet, eindigde nog een tweede Belg in de top tien. Hij werd zevende op 20 seconden.

De 24-jarige Schmid is eindwinnaar van de 68e Ronde van Slovakije. Hij laat Alaphilippe met 7 seconden achter zich. Engelhardt eindigt als derde op 28 seconden. Berckmoes is vijfde op 54 seconden, voor Moniquet (zesde op 1'36) en Gil Gelders (Soudal Quick-Step), zevende op 1'40.