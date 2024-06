Duitser Johannes Adamietz schenkt Lotto-Dstny winst in Slovakije met 1e profzege

Daags na de winst van Julian Alaphilippe voor Soudal-Quick Step heeft met Lotto-Dstny weer een Belgische ploeg een rit gewonnen in de Ronde van Slovakije. De Duitser Johannes Adamietz was de beste vluchter in de 4e rit. Het was Adamietz eerste profzege.

Adamietz is een buitenbeetje, hij werd pas vorig jaar en op zijn 24e prof bij Lotto - Dstny.



Hij kan bergop goed uit de voeten en dat was ook nodig: tussen Partizansek en Ruzomberok moesten de renners over 2 hellingen van 1e categorie, 3 hellingen van 2e categorie en in volle finale 2 puisten van 3e categorie.



Adamietz was de sterkste van een kleine vluchtersgroep. Hij klopte de Oekraïner Kyrilo Tsarenko, de Fransman Pierre Thierry en de Italiaan Andrea Garosio in de sprint. Adamietz' ploegmaat Jenno Berckmoes finishte op 17 seconden als vijfde.



In het klassement neemt de Zwitser Mauro Schmid van Jayco AlUla, zaterdag 6e, de leiderstrui over van zijn Deense teamgenoot Anders Folsager. Schmid hield de Franse nummer 7 Julian Alaphilippe 5 seconden achter zich, zo is hij leider met 2 seconden op de kopman van Soudal-Quick Step).



Morgen eindigt de 68e Ronde van Slovakije met opnieuw een etappe voor de klimmers. Het peloton legt 145 km af van Liptovsky Mikulas naar Strbske Pleso met in de 2e wedstrijdhelft een beklimming van 2e categorie en 3 beklimmingen van 1e categorie, waarvan de laatste ook als aankomstplaats geldt.